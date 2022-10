L’Ajuntament de Lloret de Mar ha signat un conveni amb l’Agrupació per la Defensa Forestal (ADF) per impulsar el pla d’ordenació forestal. A través d’aquest conveni, es vol potenciar la difusió d’aquest projecte i des del consistori han considerat que l’ADF de Lloret és l’entitat idònia per dur a terme aquesta tasca, a causa de l’ampli coneixement que té del territori forestal. L’alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, i el president de l’Agrupació de Defensa Forestal de Lloret de Mar (ADF Lloret de Mar), acompanyants del regidor de gestió forestal i emergència climàtica, Jordi Orobitg, i el director d’ADF, Enric Martinez, van ser els representants encarregats de la signatura.

En cas d’aprovar-se aquest Pla d’Ordenació Forestal, l’ADF assumiria les següents funcions: els tràmits administratius i gestions que facilitin la participació dels propietaris forestals; les interlocucions amb els propietaris públics i privats; la comunicació de les adhesions o separacions a la Direcció General competent en matèria de boscos; el control i la coordinació de les accions contingudes del projecte; el compliment dels objectius del pla; i la cerca de línies de subvenció i finançament.

El conveni atorga a l’ADF Lloret de Mar una subvenció anual de prop de 54.000 euros, que permetran la contractació de dues persones per dur a terme les tasques d’elaboració i execució dels programes de vigilància i prevenció d’incendis, l’elaboració i execució d’un programa d’actuacions urgent en cas d’incendis, així com un de reforestació de terrenys, si és necessari, i la col·laboració activa en l’organització, control i execució de mesures dictades per la Direcció General del Medi Rural o de qualsevol organisme competent en la lluita contra els incendis. A més, i com a una de les accions destacades s’inclou la campanya de divulgació per aconseguir l’adhesió dels propietaris forestals i assolir el 50% de la superfície forestal dins aquest Pla. El regidor de Gestió Forestal i Emergència Climàtica, Jordi Orobitg, va valorar el conveni: «L’aprovació del Pla d’ordenació forestal municipal està supeditada a aconseguir aquest 50% de superfície forestal. Això suposa un esforç de gestió i coordinació entre els propietaris de terrenys afectats que no es podien assolir des dels recursos propis de l’Ajuntament. Considerem que l’entitat idònia, per coneixement de l’àmbit, és l’ADF Lloret».

Per altra banda, aquest any l’Ajuntament de Lloret de Mar també ha imposat una taxa de treballs forestals. Des del Servei d’Ocupació Municipal es va organitzar un curs de formació en treballs forestals, supervisat per la potent Agrupació de Defensa Forestal del municipi i s’està treballant amb diferents operadors de biomassa perquè s’estableixin al municipi. En paraules de Jordi Orobitg «es tracta d’una estratègia que es treballa des de diferents àmbits i que busca combinar la sostenibilitat amb la creació de noves activitats econòmiques».

Lloret té 44 quilòmetres quadrats i el 80% d’aquests està ocupat per massa forestal. «La prevenció d’incendis i una gestió adequada i planificada d’aquest entorn forestal és molt important», va concloure l’alcalde, Jaume Dulsat.