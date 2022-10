Diversos voluntaris i entitats ecologistes han retirat més de 1.300 kg de xarxes i arts de pesca que estaven perduts en el fons marí a Tossa de Mar (Selva) en els últims dos anys. Es tracta d'un projecte que el consistori va engegar el 2020 després que molts submarinistes alertessin del gran nombre de xarxes que hi havia enfonsades al litoral. Les extraccions de xarxes s'han fet al llarg de 900 m² del fons marí i les xarxes recuperades n'ocupaven més de 700. Des de les entitats ecologistes remarquen les greus conseqüències que poden tenir aquestes xarxes perdudes al fons marí per la biodiversitat i que afecta tant a animals com a plantes.