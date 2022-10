Els veïns del veïnat de Can Cadell, a Sant Feliu de Buixaleu, han penjat pancartes arreu del barri per protestar contra la tala d’arbres i l’extracció d’alzines que s’està duent a terme en una finca del municipi. «Estan destrossant el bosquet de Can Cadell. No és gestió forestal», critiquen les pancartes penjades.

Els veïns, que es van adonar de la tala dels arbres divendres passat, alarmats per aquest fet es van reunir dimarts amb l’alcalde, Josep Roquet, i van contactar amb agents rurals i associacions ecologistes. De la reunió amb l’alcalde, segons va avançar Nació Digital, els veïns, n’han aconseguit aturar els treballs fins que no es disposin dels permisos que es requereixen a aquest tipus d’actuacions. També han demanat al consistori un informe d’impacte ambiental, un informe de canvi d’ús, un informe de gestió forestal i un informe d’obra pels camins que s’han obert. Interpel·lat pels fets, el batlle va respondre que la finca «és de propietat privada i la tala respon a gestió forestal».