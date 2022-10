El dissabte passat va ser 15 d’octubre, el «Dia Mundial del Dol Perinatal i Gestacional» per a totes aquelles pèrdues de bebès que tenen lloc durant l’embaràs, el part o pocs dies després del naixement. Però no només es refereix a les pèrdues involuntàries, sinó també a les que s’han de triar conscientment per raons mèdiques o personals.

Amb motiu d’aquest dia, l’ajuntament de Riudellots de la Selvava decidit habilitar el Racó dels Estels al cementiri municipal, un espai de repòs i de record per a totes aquelles persones que han perdut el seu nadó. Ahir al matí va tenir lloc l’acte de descoberta de la placa.

Blanes

A Blanes també van decidir donar suport a aquesta commemoració il·luminant de color lila, el qual identifica aquest moviment, la façana de l’Ajuntament durant tot el cap de setmana. A més, també hi ha el projecte de crear un espai de dol públic on les famílies que han patit aquestes pèrdues puguin adreçar-s’hi per vehicular el seu dolor.

Aquesta idea va sorgir per una proposta adreçada al consistori de «A Contracor», la primera associació de dol per interrupció de l’embaràs a Catalunya i a l’estat espanyol. Per aconseguir portar-ho a la pràctica s’està treballant en la recerca d’una ubicació adequada on crear aquest espai de dol.