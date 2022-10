Els Mossos d’Esquadra han detingut un conductor per conduir sense carnet una autocaravana, donar positiu en tres drogues i accidentar-se.

L'arrestat té 31 anys i està acusat de ser presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària, per conduir sota els efectes de les drogues i conduir sense haver obtingut mai el permís de conduir.

Els fets van passar el 15 d'octubre al voltant de les nou de la nit, quan els agents de l’Àrea Regional de Trànsit de Girona es van adreçar per socórrer una autocaravana accidentada a la sortida 10 de l’autopista AP-7, a Fogars de la Selva. Quan els agents van arribar al lloc, hi havia la Policia Local d’Hostalric, el SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques) i els Bombers.

L’autocaravana havia bolcat al revolt de la sortida de l’autopista i hi havia sis persones atrapades a l’interior. A conseqüència de l’excés de velocitat l’autocaravana va xocar contra la tanca metàl·lica per acabar recolzada a terra pel lateral dret.

Quan els agents van identificar el conductor, van veure que presentava una clara simptomatologia de trobar-se sota els efectes d’alguna substància. Per aquest motiu els mossos el van requerir per fer-li la prova de drogues: va donar positiu en tres substàncies estupefaents: cànnabis, cocaïna i amfetamina/metamfetamina. En demanar-li el permís de conduir, l’home no va poder acreditar que en disposés.

Per tot això, segons informa la policia, l’home va quedar detingut i els agents van gestionar una grua per retirar el vehicle accidentat de la via.

El detingut va passar el dia 16 d’octubre a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Arenys de Mar, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.