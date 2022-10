La majoria de dones que van viatjar a Turquia tornaran demà a Lloret de Mar

La majoria de veïnes de Lloret que van viatjar a Turquia, on dimarts es va produir el tràgic accident de globus aerostàtic, començaran a tornar cap a casa aquest dijous. Pel que fa a les cinc persones ferides, només n’hi ha dues que encara es mantenen hospitalitzades, segons confirmen des del departament d’Acció Exterior i Unió Europea.

Les dues ferides hauran de quedar-se encara al centre sanitari del país de l’est d’Europa fins que es recuperin. Aquestes dues compten amb familiars al seu costat, que han viatjat fins aquest país per donar-los suport. Per ara no hi ha previsió sobre quan rebran l’alta. En les últimes hores també han viatjat més familiars de les afectades a Turquia per acompanyar-les en aquest tràgic moment.

Les dues víctimes mortals de l’accident aeri són Maria Cristina Baltrons i Dolors Masana (de 62 i 64 anys, respectivament). La repatriació dels seus cadàvers encara pot tardar uns dies i ja s’han iniciat els tràmits per tramitar-la, segons apunten des d’Acció Exterior. D’altra banda, el Govern també ha engegat tota la maquinària per atendre, si ho necessiten, la resta de dones, que es van veure implicades en els fets.

Amigues íntimes

Les dues difuntes eren conegudes a la població selvatana i havien marxat en un viatge organitzat per una agència de viatges de la localitat. La sortida, en què hi anaven 22 persones, totes elles veïnes de la localitat, va marxar dilluns de Catalunya i tenia previst recórrer diversos punts turístics del país. Tant Dolors Masana com Maria Cristina Baltrons eren administratives. Masana era molt coneguda per ser la dona del veterinari que va obrir la primera clínica a Lloret de Mar. Ella de fet, l’ajudava en aquest negoci. Ambdós havien tingut un fill i dues filles.

Maria Cristina Baltrons de la seva banda, treballava en una empresa d’administrativa i era amiga de l’altra difunta. També era coneguda perquè és germana d’un empleat municipal que treballa en l’àmbit dels cementiris de Lloret. Aquesta, tenia una filla i un fill, i estava casada. Les dones que participaven del viatge organitzat es coneixien i sovint feien viatges juntes. L’agència on el van programar és «Tastets del Món», també de Lloret de Mar.

Sota investigació

L’accident es va produir a Göreme i arran d’un aterratge d’emergència. El globus es va enlairar dimarts des del districte d’Avanos cap a dos quarts de vuit del matí i va haver de fer un aterratge d’emergència, segons les autoritats locals, arran d’una ràfega sobtada de vent quan faltaven 10 minuts per les nou del matí. En el moment de l’accident, hi havia una trentena de turistes i dos tripulants al globus. Dues d’elles van morir i cinc, van resultar ferides.

Arran dels fets hi ha oberta una investigació judicial i administrativa. El mateix dia de l’accident la companyia propietària del globus, tanmateix, va assegurar que hi havia hagut un «error de seguretat» i que les persones que «no s’havien posat en la posició de descens havien caigut de la cistella». De moment no han transcendit més informacions sobre l’accident, però fonts consultades apunten, que s’estaria treballant amb què l’accident es va produir per una negligència.

Arran dels fets d’aquest dilluns el Departament d’Acció Exterior i UE van posar en marxa els protocols que s’activen en casos d’emergències de catalans a l’estranger. A Lloret, el dimarts al vespre es va fer un minut de silenci multitudinari, amb 700 persones congregades davant l’ajuntament. Arran de l’accident mortal es van decretar tres dies de dol.