El drama de la piscina de Santa Coloma de Farners continua. Fins a 23 treballadors del complex esportiu, dels 29 que conformaven el total de la plantilla, han demandat a l’Ajuntament i a la concessionària, Sport Assistance 2000 S.L. La plantilla porta als jutjats a la concessionària per comiat improcedent i reivindica a l’administració local que subrogui als empleats, que actualment es troben a l’atur, per tal que siguin readmesos de forma «immediata» de manera cautelar i abans de la celebració del judici. De fet, la lletrada que els representa, Carme Manssour, membre de la COS Sindicat Coordinadora Obrera Sindical, precisa que alguns dels afectats treballen en les instal·lacions municipals des del seu inici i es quedaran sense prestació d’atur a finals d’any, motiu pel qual demanen celeritat a l’Ajuntament.

Els treballadors argumenten que el comiat va ser nul i, subsidiàriament, improcedent. Segons consta en l’escrit de demanda, al qual ha tingut accés Diari de Girona, l’indici més evident s’acreditaria en el fet que la concessionària procedeix a l’extinció dels contractes de tot el centre de treball de manera col·lectiva sense seguir el procediment específic que requereixen aquest tipus d’acomiadaments.

Cal recordar que Sport Assistance 2000 S.L. va ser l’adjudicatària del contracte de concessió d’obra pública de la piscina coberta i serveis complementaris municipals l’any 2007. La durada del contracte era de 40 anys a comptar des del 24 d’abril de 2008 (data en què es va signar l’acord). La piscina es va posar en funcionament l’any 2010. Segons l’Ajuntament, el cost de l’obra es va finançar amb una aportació municipal de 3,3 milions d’euros i la resta amb l’aportació de l’empresa guanyadora del concurs. Per obtenir aquest finançament, l’empresa va formalitzar, el desembre de 2010, un préstec mancomunat amb Caixa Catalunya (actualment BBVA) i l’Institut Català de Finances per valor de 3.510.000 euros, atorgant en garantia la hipoteca de concessió d’obra i amb l’aval del mateix l’Ajuntament fins a un màxim d’un milió d’euros. L’empresa també gestiona les piscines de Torelló, Manlleu, Riudarenes, Sils i Cabrera amb una plantilla de 115 treballadors.

L’u d’agost d’aquest any, 7 dies abans de comunicar-ho als treballadors, l’entitat va iniciar un concurs de creditors al Jutjat Mercantil número 4 de Barcelona que encara no s’ha resolt. Abans de fer això, l’empresa havia sol·licitat a l’Ajuntament, amb data 31 de juliol, que intervingués el servei per tal de garantir-ne la prestació i evitar l’acomiadament de la plantilla. El mateix 1 d’agost, segons consta en l’escrit de demanda, l’Ajuntament va iniciar un expedient d’intervenció del servei. D’aquesta manera els demandants al·leguen que la responsabilitat de readmetre a la plantilla recau en l’Ajuntament.

La resposta dels demandats

L’alcalde de Santa Coloma, Joan Martí, en ser interpel·lat pels fets va puntualitzar que «la plantilla té la condició de treballadors que poden ser subrogats i ho assumim, però entenem que això correspon a l’empresa i mentre no es resolgui el concurs de creditors i no es reobri el servei, no hi podem fer res. Però quan es reprengui el servei, sigui en la forma que sigui, el prestador haurà de readmetre als treballadors».

L’empresa Sport Assistance 2000 S.L. ha refusat respondre a cap pregunta sobre aquests fets.