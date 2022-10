La secció quarta de l'Audiència de Girona ha començat a jutjar un acusat de violar la seva parella a Blanes l'any 2018. El judici s'havia suspès feia un mes perquè l'acusat va demanar acollir-se a la nova llei del només sí és sí. En tot cas, fins al pròxim 4 de novembre no quedarà vist per a sentència, perquè falten les pericials, que avui no han estat citades.

Segons relaten les acusacions, ambdós van mantenir una relació "turbulenta" durant vuit mesos, on l'acusat tenia una actitud de "gelosia i control" cap a la víctima, entre les quals criticar com vestia, voler saber sempre amb qui anava i obligar-la a contestar-li els missatges al moment. El dia en qüestió ambdós van quedar per sopar. Segons ha explicat la víctima, en un moment donat, es va iniciar una discussió, i quan van entrar a l’habitació, el processat va llançar-la sobre el llit, se li va situar al damunt i li va agafar les mans per impedir que s’escapés. La víctima va intentar treure-se’l del damunt dient-li que la deixés i intentant apartar-lo amb les cames, sense aconseguir que li fes cas. Seguidament, la va violar i la va fer caure del llit. Durant l’episodi, també va vexar-la amb insults. L'acusat ha negat que tinguessin cap relació sentimental, i ha dit que només van quedar unes quantes vegades per tenir relacions sexuals, i que no va forçar-la en cap moment. En tot cas, ha negat que s'haguessin vist el 24 de gener, perquè ja feia un mes que havien trencat la relació. Per tot plegat, s’enfronta a un delicte de violació, un delicte de maltractament en l’àmbit de la violència sobre la dona comès al domicili de la víctima i a un delicte lleu de vexació injusta. Per tot plegat, la fiscalia i l’acusació particular li demanen 13 anys de presó, una mesura de llibertat vigilada durant deu anys, una mesura d’allunyament durant 20 anys i localització permanent durant un mes. A més, també sol·liciten una indemnització per la víctima 10.000 euros pels danys morals i 245 euros per les lesions que va patir.