Intenta recuperar el cotxe d'un company del dipòsit a Blanes i el detenen per mostrar un permís de conduir fals

Situació surrealista la viscuda a Blanes aquesta setmana. Un home de 30 anys ha acabat detingut per ser presumpte autor d'un delicte de falsedat documental per mostrar un carnet de conduir fals a la policia.

Tot va començar dilluns al migdia quan agents de la Policia Local de Blanes estaven realitzant un control i van fer aturar un vehicle.

Els policies van demanar la documentació al conductor i els va entregar un permís de conduir albanès. Aquest però, com van poder comprovar els agents, no era vigent. Ja que havia excedit el temps que podia ser utilitzat a Espanya -Unió Europea-. En el vehicle, hi anava un altre home, però aquests no va parlar en cap moment amb els policies.

Per aquest motiu, els agents li van immobilitzar i retirar el vehicle.

A la tarda, el conductor va anar fins a la prefectura per recuperar el seu cotxe que havia quedat en dipòsit. L'acompanyant -que és el mateix que anava al cotxe- va dir a la policia que es faria càrrec ell del vehicle. Per aquest motiu, li van demanar la seva documentació i també havia d'abonar la sanció, de 250 euros. En aquell moment, l'home els va mostrar un passaport serbi que era correcte però després, els va entregar un permís de conduir alemany.

Un dels policies va veure'l sospitós i després de fer les comprovacions pertinents va certificar que era falsificat. Per aquest motiu, l'home que havia anat a retirar el vehicle del seu company, va acabar detingut per ser el presumpte autor d'un delicte de falsedat documental.

Posteriorment, el detingut va passar a mans dels Mossos d'Esquadra, que el van traslladar a seu judicial.