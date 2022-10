Agents de la Unitat d'Investigació de la Comissaria d'Igualada van detenir, el dimecres 19 d'octubre, a la població de Lloret de Mar (Selva Litoral), tres homes de 21, 25 i 31 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, un delicte de defraudació de fluid elèctric i pertinença a grup criminal. Fruit d'una investigació per salut pública, agents d'aquesta comissaria van tenir coneixement que en un domicili de la població de Lloret de Mar hi podria existir un cultiu interior de marihuana.

El mateix 19 d'octubre, juntament amb efectius de l'Àrea Regional de Recursos Operatius de la Regió Policial Central, es va dur a terme una entrada i perquisició a l'esmentat domicili, una casa a quatre vents, on es van localitzar 1.009 plantes de planter de marihuana amb tots els estris necessaris per al seu òptim cultiu, i es van detenir tres homes responsables de la seva producció. Tanmateix, la plantació tenia l'escomesa de la llum manipulada per ús fraudulent amb el resultat d'un elevat consum d'energia, consum que es requereix per l'adequat creixement i conreu de les plantes de marihuana. Els detinguts, sense antecedents, van passar el dia 21 d'octubre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Blanes.

Sistemes d'electrocució instal·lats en portes i finestres com a paranys per blindar la plantació

Els mossos que van participar en l'operatiu policial van observar i detectar diversos sistemes d'electrocució instal·lats a les entrades de les portes i de les finestres del domicili. En tots els punts dels accessos s'havia col·locat una reixa metàl·lica connectada a un cable de corrent elèctric amb l'objectiu d'electrocutar de forma immediata a qualsevol persona aliena a la plantació que intentés accedir-hi.

Fetes les comprovacions es va poder verificar que tots els paranys estaven activats tret del de la porta d'entrada, que en aquell moment del registre policial, estava desconnectat. Per seguretat es va procedir a la desconnexió immediata del subministrament elèctric. Es tracta d'uns dispositius molt lesius que no requereixen una alta tecnificació pel seu muntatge o instal·lació, i que a més s'aprofiten del mateix fluid elèctric defraudat de la plantació.

Aquests paranys, que estan pensats per evitar l'entrada d'assaltants per sostreure la droga o dels policies que participen en dispositius antidroga suposen un greu risc per a la integritat de qualsevol persona que intenti accedir-hi. Aquesta actual troballa reflecteix i demostra l'alt grau d'especialització que estan adquirint les organitzacions criminals per a la protecció de les plantacions de marihuana.

A l'entrada i perquisició també es van intervenir tres llances artesanals formades per un pal de fusta i un ganivet enganxat a un dels extrems, probablement fabricats com a mètode de defensa en cas d'algun assalt o l'entrada de la policia.