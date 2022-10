Amb l’arrancada del curs escolar, també va obrir el nou curs el Projecte Singular a diferents municipis gironins, així com arreu de Catalunya. La iniciativa, impulsada per la Generalitat, ofereix formació especialitzada pràctica a aquell alumnat que pugui tenir més dificultats a l’hora d’obtenir el graduat en educació secundària, motivant el seu interès per un ofici o una professió.

Tots els participants combinen les hores lectives al centre escolar amb unes altres fora de l’aula, en les quals fan les pràctiques amb entitats col·laboradores del projecte. En el cas de Sant Hilari, l’alumnat enguany ha apostat per fer-les als centres públics escola Guilleries, escola bressol La Baldufa i l’institut Anton Busquets i Punset, al Centre d’Esports Municipal i també a la planxisteria Toni Masó.

«Vam decidir ser partícips del projecte perquè considerem que s’ha de visibilitzar la diversificació de l’alumnat, acceptant, ajudant i oferint l’oportunitat de fer assignatures pràctiques per aquells que puguin tenir més dificultats», fa palès la regidora d’Educació, Georgina Vilà. L’estada a una empresa o entitat és una assignatura més en el currículum d’aquells qui la duen a terme i, per tant, s’estén tot el curs.

La formació pràctica ofereix mesures de millora de l’ocupabilitat, de foment de l’emprenedoria, de suport a l’activació -en matèria d’orientació professional i acompanyament en la cerca d’ocupació- i de suport a la contractació de joves.

La regidora assenyala que els participants de Sant Hilari tenen entre 15 i 16 anys i que, «lamentablement», una vegada acaben l’estada no poden quedar-s’hi treballant, encara que afirma que és una «oportunitat de futur». «Si els alumnes continuen formant-se i treballant, en el cas que un dia hi hagi la necessitat de contractar a algú, són bons candidats. Una persona que ha treballat allà i que sàpiga com funciona pot facilitar molt la feina d’una nova incorporació», considera, i afegeix: «també guanyen currículum, i pot ser que gràcies a aquesta estada puguin trobar una feina a un altre lloc. Serveix per donar-los visibilitat».

Els vèrtexs d’aquest projecte són l’Ajuntament -que mou els fils per implementar-ho al municipi i oferir llocs on fer les pràctiques-, el Departament d’Educació -que assenta les bases-, i el centre de secundària, d’on sorgeix l’alumnat. D’aquesta manera, els adolescents poden rebre formació especialitzada per treballar en sectors laborals concrets i ho poden fer de manera pràctica.

A Sant Hilari, ja fa cinc anys que va iniciar-se el projecte, i per inaugurar-lo, des de l’Ajuntament van oficialitzar el curs amb un acte solemne a la sala de plens municipal. Les famílies dels sis alumnes que enguany participen en el projecte van fer la signatura del conveni, juntament amb representants de l’institut Anton Busquets i del consistori. Ja fa tres anys que es duu a terme aquest primer acte, «en senyal de compromís» i per tal de mostrar als alumnes «l’oportunitat que tenen de fer un primer pas al món laboral», explicava la regidora d’Educació, Georgina Vilà.