Ensurt de matinada en un apartament de Lloret de Mar. Els bombers s'han hagut d'activar pels volts de dos quarts de dues per un incendi als apartaments Blau, situats al número 19 de l'avinguda Just Marlés. Han activat dues dotacions i en tres quarts d'hora han donat l'incendi per extingit. El foc s'ha produït a la cuina i ha afectat la campana extractora. Arran de l'incendi els sis inquilins han resultat ferits per inhalació de fum. El SEM els ha assistit i els ha traslladat a l'hospital comarcal de Blanes en ambulàncies: tots cinc ferits són de poca gravetat.

Els ferits són dues dones de 32 i 59 anys i tres homes de 36, 47 i 43 anys respectivament. L'apartament ha quedat força afectat pel fum i segons els Bombers, arran de la pudor, els afectats seran reallotjats en un altre apartament. L'origen de l'incendi es desconeix, però podria tractar-se d'un tema elèctric. A banda dels Bombers i el SEM, al lloc també hi ha treballat la Policia Local de Lloret de Mar.