La plataforma per la Salvaguarda del Montseny ha enviat una instància a l’alcalde per la tala del bosc d’alzines a la zona de can Canadell reclamant més transparència per conèixer els motius que han dut a la propietat, el bosc es troba en una finca particular, a fer la tala d’arbres i per tal de fer el seguiment ambiental adient. L’entitat ecologista també ha adreçat una instància al Departament d’Acció Climàtica avisant de la tala rasa que, segons defensen, «podria afectar hàbitats i espècies d’interès comunitari».

L’ens ha elaborat un informe on s’especifica el valor ambiental del bosc, que es torba ubicat entre Sant Feliu de Buixalleu i Breda, a la zona de Can Cadell, dins la plana del Batlle. Els ecologistes apunten que la plana és coberta de bosc típicament mediterrani amb pins pinyers i pinastre, i sobretot sureda. L’escrit apunta que l’arbrat és esclarissat i constitueix una devesa, amb el sotabosc ocupat per brolla rica en elements extramediterranis.

«Els boscos en sòls planers són poc habituals ja que han estat majoritàriament romputs per a l’agricultura, de manera que aquesta circumstància ja és, de per se, mereixedora de consideració», s’exposa en l’informe. En el text s’afegeix que «els usos que se n’han fet han suposat que es transformi en una brolla adevesada;considerant la raresa al país de les deveses i llur interès de conservació, això ja hauria d’aturar de totes totes qualsevol rompuda o projecte de transformació de l’espai. Aquest caràcter obert de la devesa permet que dessota l’estrat arbori s’hi trobin altres comunitats als estrats arbustiu i herbaci, bo i atorgant-li a l’espai un plus de diversitat».

Els ecologistes, però, no són els únics que en demanen l’aturada de la tala. Els veïns de la zona han iniciat una recollida de signatures a la plataforma change.org on exposen que tot i ser un espai particular «la seva desaparició seria una pura pèrdua per al nostre entorn donada la seva ubicació». Els veïns apunten que «en trobar-se aïllada, d’una banda, per un enorme camp (des de l’any 2008) aquesta parcel·la no es pot fer servir com a tallafoc».

D’altra banda, afegeixen que «la destrucció del bosc implicaria la pèrdua de l’hàbitat natural de la fauna i la desaparició total de la diversitat de la flora. Afectaria la connectivitat entre el bosc i la riera, impactant la fauna dels boscos adjacents».

Finalment, el batlle, Josep Roquet, interpel·lat pels fets, reitera que «allà es vol fer un camp. La gent pot dir el que li sembli i és per fer la rompuda. Tenen tots els permisos, només faltaria. En el seu moment es va aturar per aclarir els motius de la tala i ara quan els hi sembli doncs poden reprendre la tasca. Qui tingui dubtes els pot traslladar al Centre de la propietat Forestal. Són l’organisme encarregat de donar els permissos».