Una persona ha resultat ferida en un accident de trànsit múltiple a l'AP-7 a Fogars de la Selva.

Arran del succés, els Mossos de Trànsit han hagut de tallar un carril de la via ràpida en sentit Girona. La prohibició de pas ha durat més d'una hora i això ha generat retencions d'un quilòmetre de longitud.

L'accident de trànsit s'ha produït quan passaven pocs minuts de les tres de la tarda a l'altura del quilòmetre 97 de l'AP-7, han xocat fins a tres vehicles: dos cotxes i un camió, segons el Servei Català de Trànsit.

Arran de la incidència, s'han activat els Mossos, SEM i Bombers.

Arran del xoc múltiple, una persona ha resultat ferida lleu i ha rebut l'alta mèdica in situ.

Els Bombers han ajudat a traslladar els vehicles fora de la via per poder restablir el trànsit al més aviat possible i han desconnectat bateries dels vehicles implicats.

Accident a Sant Hilari

A la mateixa comarca, cap a un quart de tres, hi ha hagut un altre accident de trànsit, en aquest cas a Sant Hilari Sacalm. Aquí un cotxe ha tocat contra la tanca i ha fet una virolla al mig de la GI-550. En el vehicle hi anava un sol ocupat, que ha resultat ferit lleu al front, però que segons els Bombers, ha declinat assistència mèdica.