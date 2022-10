L'Ajuntament de Santa Coloma de Farners demanarà una indemnització de 260.000 euros a l'empresa que gestionava la piscina coberta i que va entrar en concurs de creditors a principis d'agost. Des del dia 9 d'aquell mes, l'empresa va tancar la piscina i encara no s'ha obert ni perquè els usuaris puguin recollir els objectes que van deixar als vestuaris. El govern local de l'ajuntament (ERC i Junts) ha detallat que treballen per la reobertura, tot i que no poden determinar una data concreta. Des de l'oposició, la CUP i el PSC ha criticat la velocitat que treballa el consistori i ha exigit als grups del govern "més agilitat" per tornar a posar en servei la piscina per evitar "més problemes" als usuaris.

El 9 d'agost la piscina coberta de Santa Coloma de Farners va tancar de forma definitiva. Ho va fer amb un cartell a la porta de l'equipament, després que l'empresa encarregada de la gestió presentés un concurs de creditors. Des d'aquell dia, les portes han quedat tancades i cap dels usuaris que tenia coses a dins ha pogut entrar per recuperar-les. També han hagut d'iniciar una reclamació per recuperar els diners de les quotes pagades.

En paral·lel, l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners ha aprovat aquest dimarts al vespre iniciar un expedient sancionador a l'empresa Sport Assistance 2000, que era l'encarregada de la gestió de la piscina. En aquest expedient li reclama una indemnització de 262.000 euros per danys i perjudicis, després d'incomplir el contracte d'explotació. Consideren que aquesta empresa no ha invertit els 300.000 euros promesos que havia de fer el 2019. A més, també proposen imposar una multa de 2.001 euros.

El punt ha comptat amb el suport del tots els regidors de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, que han aprovat unànimement incoar aquest expedient. Tot i així, els grups del PSC i la CUP han mostrat reticències en la gestió d'aquest conflicte.

La portaveu de la CUP, Sylvia Barragan, creu que l'ajuntament va "tard" perquè podria haver fet tots aquests processos "abans" i evitar aquests mesos de tancament. A més, Barragan ha reclamat que el govern local ha d'accelerar la reobertura de l'equipament. "Sabem que podem reobrir immediatament, no cal esperar més", ha dit Barragan en el plenari extraordinadir d'aquest dimarts.

Per la seva banda, el PSC també ha retret que "es podria haver portat millor del que s'ha fet". Per tot això, el portaveu socialista, Jesús Mora, ha demanat que "a partir d'ara hi hagi solucions ràpides" i que permetin als usuaris retornar com abans millor a les instal·lacions. Mora ha apuntat que hi ha moltes persones que van a la piscina per "prescripció mèdica" més enllà dels beneficis que implica fer esport.

Passos amb garanties

Davant de les crítiques, l'alcalde de Santa Coloma de Farners, Joan Martí, ha assegurat que l'expedient incoat aquest dimarts és "un pas endavant". Martí ha reconegut que el govern local no va a la velocitat que voldrien però ha justificat que "cada pas es fa amb les màximes garanties jurídiques". De fet, l'alcalde ha apuntat que la incoació de l'expedient i la resolució del contracte aprovat aquest dimarts aportaran "un benefici econòmic" a l'ajuntament.

Joan Martí també ha defensat que el consistori tardi en reobrir la piscina. El batlle ha recordat que per fer-ho, havien d'acceptar un inventari de sis milions d'euros, "molt superior al que estava taxat". Per això, Martí ha assegurat que estan estudiant la millor sortida tècnica en la gestió de la piscina i reobrir quan hi hagi una proposta sòlida sobre la taula. "No sabem si serà la setmana vinent o d'aquí a un mes", ha afegit l'alcalde.

Per altra banda, el regidor de Governació i Promoció Econòmica, Carles Roca, ha afegit que si no es va aprovar la resolució per consentiment mutu, abans del concurs de creditors és per les responsabilitats que podien derivar. Si bé hi havia un informe que deia que era la solució més beneficiosa pel consistori, Roca ha detallat que en un segon informe s'apuntava les possibles "responsabilitats patrimonials personals" que podien derivar de tots els regidors que votessin a favor d'aquest punt.

Per això han preferit esperar-se per obrir un expedient sancionador i poder tancar el contracte amb Sports Assistance, amb l'objectiu d'evitar responsabilitats en un futur.