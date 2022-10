L’Ajuntament va aprovar ahir per unanimitat la incoació de l’expedient administratiu per a la resolució del contracte de concessió d’obra de la nova piscina coberta i serveis complementaris municipals de Santa Coloma de Farners amb l’empresa Sport Assistance 2000 SL. Ras i curt, es va votar a favor de la resolució del contracte i en el marc d’aquesta acció, l’Ajuntament reclama a l’empresa una indemnització corresponent a les inversions previstes i recollides en el plec de clàusules del contracte d’obra i serveis que no s’haurien fet. Tot plegat ascendeix a 302.0000 euros, un import que correspon a la suma dels següents punts: la confiscació de la garantia (37.838,84 euros), l’import de la indemnització en concepte de danys i perjudicis (262.161,16 euros) i una multa per l’incompliment del contracte (2.001 euros).

L’alcalde, Joan Martí, va explicar que s’incoa l’expedient per «l’incompliment» de les obligacions contractuals per part de l’empresa: «Això no treu que quan es faci la resolució a més d’aquesta indemnització que estem aprovant, hi hagi les altres indemnitzacions o càrrecs que s’hi puguin afegir». Martí, interpel·lat per la CUP sobre el tancament de la instal·lació, va argumentar que «l’equipament està tancat perquè obrir-lo implicava l’acceptació d’un inventari de 6 milions d’euros, superior al que està taxat tot això. Ara s’ha començat l’auditoria que ens ha de permetre reobrir. No sé quan serà la reobertura. La piscina no està tancada per cap caprici nostre. Hi estem treballant, però si avui dic una data estic fent una frivolitat perquè no la sé».

Increment de taxes

L’altre punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació de les ordenances fiscals. Dues terceres parts de l’equip de govern van proposar un increment generalitzat del 10% en totes les taxes, amb algunes excepcions. L’argument per aquest increment es basa en la previsió de despesa, que en virtut de l’increment de sous del 2,5% i de la regularització de la plantilla de l’Ajuntament, ascendiria a 900.000 euros més.

Davant aquests fets, dues terceres parts de l’equip de govern han apostat per congelar l’Impost sobre Béns Immobles i incrementar la resta de taxes amb una mitjana d’un 10%. Els serveis que el consistori apunta com a «deficitaris», com l’escola d’adults o l’escola de música, tindran increments que superaran aquest percentatge.

Tensió a l’equip de govern

La proposta de l’increment de taxes, però, va generar discrepàncies entre els membres de l’equip de govern (Junts, ERC i Independents). Independents es va posicionar en contra de l’increment de preus per la pujada que suposaria en la taxa de recollida d’escombraries. Davant aquest fet, el portaveu de Junts va qüestionar al portaveu d’Independents fins al punt de dir-li «quina proposta heu fet vosaltres per ara venir i menysprear la feina de l’equip de govern? Planteja’t què fas al govern», va etzibar Carles Roca a Pep Prat. Prat, per la seva banda, va defensar fer una inversió d’1,7 milions d’euros amb l’objectiu d’invertir en plaques solars per al municipi i desvincular a l’Ajuntament de la dependència energètica que, segons els càlculs de la mateixa administració local, representarà 462.000 euros només en factures de subministraments elèctrics l’any 2023.

L’administrador concursal designat per a fer-se càrrec d’Sports Assistance 2000 S.L. un cop es va iniciar el concurs de creditors, Fernando Redondo, desmenteix que la subrogació de la plantilla de treballadors estigui supeditada a la finalització del mateix concurs. Segons exposa el lletrat, es van mantenir converses amb l’Ajuntament per continuar amb l’activitat. «Se’ls va facilitar tota la documentació dels treballadors, els contractes dels proveïdors per tal que poguessin continuar amb el servei perquè l’empresa no tenia recursos econòmics per fer-ho. L’Ajuntament s’hi va negar i es va fixar que el 8 d’agost seria l’últim dia en què els treballadors prestarien el servei i partir d’aquesta data l’Ajuntament es subrogaria en tots els contractes dels treballadors. Per això es van donar de baixa amb subrogació als treballadors a la Seguretat social amb la finalitat que l’Ajuntament continués amb l’activitat», apunta el lletrat. Redondo afegeix que «l’Ajuntament no va voler assumir el servei públic. No té res a veure amb què el contracte amb Sport Assistance estigui vigent perquè segons la legislació vigent, amb l’obertura de la fase de liquidació el contracte de concessió queda resolt automàticament. Tot i així, l’administració concursal per evitar causar perjudici, va mantenir l’activitat durant un temps per facilitar a l’Ajuntament la continuïtat del servei, que al final no es produeix».

Cal recordar que 23 treballadors la plantilla de la piscina, que actualment es troben a l’atur, han presentat una demanda contra l’Ajuntament i l’empresa, per comiat improcedent i reivindicant a l’administració local que se subroguin.

L’administrador concursal desmenteix la versió municipal

Apunta que la subrogació de la plantilla no està supeditada a la finalització del concurs

C.J. santa Coloma de Farners