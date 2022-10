L'extinenta d'alcalde d'Urbanisme de Blanes, Rosa Aladern, ha anunciat que abandona el grup de Blanes en Comú Podem i passarà a ser regidora no adscrita. En la renúncia, Aladern justifica la sortida del grup municipal per les "desavinences" amb la resta de regidors comuns. La renúncia es farà efectiva en el plenari d'aquest dijous al vespre, dia 27 d'octubre. Precisament la sortida dels comuns del govern local i el trencament del pacte amb ERC va ser arran que l'alcalde destituís Aladern com a regidora d'Urbanisme a principis d'agost. Aladern va entra com a regidora en les eleccions municipals del 2019 com a membre independent de les llistes de Blanes en Comú Podem.

L'alcalde de Blanes fulmina Rosa Aladern, regidora d'Urbanisme Ara, passarà al grup mixt després de la sortida de José Morcillo (maig del 2020) i Sergio Atalaya (març del 2022) de Cs i Mario Ros, del PSC (setembre del 2022).