L'Audiència de Girona ha absolt l'acusat d'abusar reiteradament d'una nena de 10 anys a Blanes però el condemna per haver fet tocaments a la seva germana. El processat s'enfrontava a una pena de fins a 22 anys de presó. La sentència conclou que no ha quedat acreditat que abusés de la menor, perquè tot i que la declaració de la nena fos "creïble", no hi ha res que la corrobori. A més, el tribunal subratlla que la menor va denunciar els abusos després que ho fes la seva germana gran, que no va canviar el seu comportament envers l'acusat -parella de la mare- i que tampoc ha patit "afectacions psicològiques". La sentència, però, sí que veu provats els tocaments a la germana. Per això, imposa a l'acusat 1 any i mig de presó per abús sexual bàsic.

El cas que ara l'Audiència ha sentenciat es remunta dos anys enrere. L'acusat, un home uruguaià, mantenia una relació sentimental amb la mare de les dues germanes. Una de les filles tenia 10 anys i vivia amb la parella en un pis de Blanes; l'altra, ja era major d'edat i s'havia establert pel seu compte.

El processat s'enfrontava a una condemna global de 22 anys de presó. La fiscalia l'acusava d'haver abusat de manera reiterada de la nena entre finals del 2020 i març del 2021 (fent-li massatges, tocaments i llepant-li les parts íntimes). Apart, també l'acusava d'haver-se sobrepassat amb la germana gran. En aquest cas, per haver entrat a la seva habitació a finals de març, aprofitant que s'havia quedat a passar la nit al pis i, mentre ella estava adormida, haver-li fet tocaments a la vulva.

Després que les dues germanes interposessin denúncia, els Mossos d'Esquadra van detenir l'acusat. Des d'aleshores, estava en presó provisional. Durant el judici, totes dues germanes van relatar que el processat havia abusat d'elles. L'acusat, per la seva banda, va negar els fets.

La sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Adolfo García Morales, absol l'acusat d'haver abusat de la germana petita. Però sí que el condemna pels tocaments que va fer a l'altra. Li imposa 1 any i mig de presó i passar-se 2 anys en llibertat vigilada per un delicte d'abús sexual bàsic, li prohibeix acostar-se a menys de mig quilòmetre de la germana gran durant 3 anys i l'obliga a indemnitzar-la amb 5.000 euros.

Res ho corrobora

Tot i que el tribunal considera "creïble" la declaració de la menor, també subratlla que no hi ha res més que la corrobori; i en conseqüència, això fa que "decaigui com a prova de càrrec" contra l'acusat. I aquí, la sentència subratlla que la nena va denunciar l'acusat després que ho fes la seva germana, i que quan li va explicar els abusos a la seva mare, no ho va fer "com una reacció espontània", sinó responent a les preguntes "insistents" que l'altra li feia.

"La manifestació de la menor en cap cas obeeix a una narració iniciada per voluntat pròpia", recull la Secció Quarta de l'Audiència. A més, el tribunal també diu que, al llarg del temps que haurien durat els abusos, cap membre de la família "va percebre res estrany, ni en el seu comportament, ni en el de l'acusat cap a ella".

A més, l'Audiència també diu que no hi ha cap prova directa dels abusos, i que tampoc s'ha detectat cap "afectació psicològica o psiquiàtrica de relleu que no tingui explicació sense recórrer a aquesta mena d'episodis il·lícits". "En definitiva, no comptem amb res més que un relat despullat de tota afirmació que el corrobori", recull la sentència.

Mentre dormia

Per contra, però, el tribunal sí que considera provat que l'acusat va abusar de l'altra germana, major d'edat, mentre estava adormida. Perquè en aquest cas, a més de la declaració d'ella, hi ha una prova que incrimina directament el processat: la lesió que li va fer a la vulva quan li tocava les parts íntimes per sota del pijama. Una vermellor que, subratlla la sentència, "ja apareix als primers informes mèdics fets abans que transcorreguessin 24 hores de l'abús".

Tot i que la fiscalia demanava fins a 10 anys de presó per aquest delicte, l'Audiència rebaixa la condemna i la situa en 1 any i mig. El tribunal conclou que, en aquest cas, no hi va haver penetració ni tampoc abús de superioritat, com sostenia el ministeri públic. La sentència no és ferma i s'hi pot interposar recurs d'apel·lació davant del TSJC en un termini de deu dies.