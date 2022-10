Canvis a l'equip de govern de Santa Coloma de Farners. Junts i Esquerra Republicana han expulsat del govern als dos regidors d'Independents de la Selva. Segons fonts consultades, el canvi respon a la negativa d'independents en el darrer ple, celebrat aquest dilluns, de votar favorablement a l'increment generalitzat de les ordenances fiscals (que s'apugen un 10%). En el moment de la votació de les ordenances, el portaveu d'Independents, Pep Prat, va expressar que la negativa de la seva formació responia a la promesa que s'havia fet a la ciutadania per no incrementar els preus de les taxes de les escombraries. De fet, Prat insistia en una proposta per invertir 1,7 milions d'euros per a la implantació d'energies renovables.

Durant la sessió de dilluns, el portaveu de Junts, Carles Roca, va recriminar a Prat el seu vot desfavorable i fins i tot va qüestionar-ne la seva posició dins l'executiu local. Ara, tres dies després, es materialitza la disjuntiva fins a la màxima expressió: Pep Prat i Gemma Coll han sigut expulsats del govern. Els edils dirigien les regidories de Promoció de la Ciutat, Medi Ambient i Participació Ciutadana i Turisme, Salut i Gent Gran, respectivament, i caldrà veure com s'assumeixen dins el govern. El nou govern, format per Junts per Catalunya (JxCat) i Esquerra Republicana (ERC) mantindrà la majoria amb onze regidors (sis d'ERC i cinc de Junts).