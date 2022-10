La Festa del 30è aniversari de la Colla Gegantera de Blanes dissabte passat va resultar massiva. La celebració va incloure una gegantina cercavila amb desenes de capgrossos i gegantons, un conta-contes protagonitzat pels capgrossos de la colla, animació infantil i una xocolatada.

La vetllada es va encetar amb la plantada dels gegantons i capgrossos, casolans i de la colla, a la Plaça dels Dies Feiners, escortats per en Gastó i na Caterina. Posteriorment el cap de colla, Esteve Rams, acompanyatde Xavi Pascual, van encarregar-se de relatar un molt particular conta-contes. Públic infantil i familiar, així com els membres de diverses escoles que han allotjat les darreres setmanes els gegantons, van ser els principals components de la cercavila.