L'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, ha anunciat que no es presentarà per a revalidar el càrrec en les properes eleccions municipals. Dulsat ha recordat que aquest 2023 complirà vuit anys a l'alcaldia i considera que cal "donar espai a lideratges nous". Jaume Dulsat ha fet aquestes declaracions en un acte d'aquest dimecres al vespre en què ha valorat els dos mandats a l'alcaldia de Lloret. El batlle ha fet un "balanç molt positiu". Per altra banda, l'alcalde ha animat a seguir treballant amb la col·laboració entre administració i privats per desencallar nous projectes, com ara els fons Next Generation.

Després de dos mandats al despatx d'alcaldia de l'Ajuntament de Lloret de Mar, Jaume Dulsat ha decidit no repetir com a candidat a les eleccions municipals del 2023. L'encara alcalde del municipi ho ha anunciat en un acte aquest dimecres al vespre a la biblioteca de Lloret. Durant la seva intervenció, Dulsat ha aprofitat per fer balanç de tots els projectes que ha fet en vuit anys. Un dels més destacats és el pla de reconversió turística, que ha suposat la inversió de diferents administracions i també del sector turístic per actualitzar la destinació i reenfocar el públic objectiu que visita el municipi. En aquest sentit, el batlle de Lloret de Mar ha recordat que les empreses ja han invertit més de 100 milions d'euros en els seus establiments per transformar-los en hotels familiars o de luxe. Aquesta inversió privada ha anat acompanyada d'un conjunt d'accions que s'han fet amb aportacions de la Diputació de Girona i la Generalitat per posar al dia el municipi. Per a Dulsat, aquest és un exemple de "treball transversal" i de "col·laboració publicoprivada" que cal seguir explorant en un futur. L'alcalde ha recordat que empresaris i administracions han de treballar amb "un objectiu comú" que és el de millorar la vida dels lloretencs. Per aconseguir-ho, Lloret rebrà més de nou milions d'euros dels fons europeus dels Next Generation. De fet, és el municipi de Catalunya que rebrà més ajudes d'Europa. Aquestes subvencions permetran fer nous carrils bici, millorar el nucli antic, renovar els jardins de Santa Clotilde o rehabilitar el mercat municipal. Jaume Dulsat es va presentar a les últimes eleccions municipals amb la formació Junts per Lloret. Malgrat tot, Dulsat va decidir mantenir-se amb el PDeCAT quan JxCat va formalitzar la creació del nou partit. De fet, l'alcalde de Lloret va ser el cap de llista gironí de la candidatura de Maria Àngels Chacón. Tot i així, després que Chacón optés per presentar el projecte de Centrem, l'alcalde de Lloret es va desmarcar de la formació i va optar per buscar una candidatura alineada amb Junts. Tot i així, aquest dijous ha decidit deixar enrere la seva etapa com a alcalde a partir del juny del 2023.