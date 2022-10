La formació d’Independents (IpS) de Sils demana la dimissió de la regidora de l’equip de govern, Isabel Ferré, després que aquesta hagi votat en dues ocasions per atorgar una llicència d’obres a una empresa on el seu marit hi té una participació. El portaveu d’Independents, Martí Nogué, considera els fets de molta gravetat: «La llicència compleix la normativa (això no ho posem en dubte) però la votació per aprovar-se en la Junta de Govern Local no podia comptar amb el vot de Ferré,i ho va fer. Per tant, s’havia de declarar nul. Estem investigant què fer perquè ens sembla que aquesta manera d’actuar és reprobable», va valorar Nogué. Ips va presentar una moció demanant la dimissió de Ferré en el darrer ple que no va prosperar.

L’Ajuntament argumenta que va ser un «error» i que els informes van arribar codificats i tampoc se’n va adonar ningú del personal administratiu. De fet, en anteriors ocasions s’havien aprovat llicències de la mateixa empresa sense la presència de Ferré, que en aquests casos s’havia abstingut. Els Comuns es van abstenir en la votació per tal d’evitar podsibles perjudicis a l’ajuntament i a particulars i demanen que es tornin a concedir les llicències sense el vot de Ferré en una nova Junta de Govern Local.