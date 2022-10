Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes que cultivaven marihuana enmig d'un bosc de Vidreres gràcies a l'avís d'un boletaire. Els detinguts, que tenen edats compreses entre els 26 i els 58 anys, havien muntat un campament a la zona, amb bombones de butà, un fogonet, menjar i matalassos. Els mossos, amb el suport de la Policia Local, els van sorprendre mentre cuinaven o dormien. A la plantació, situada entre les urbanitzacions de Terrafortuna i Puigventós, hi creixien unes 660 plantes. Els detinguts han quedat en llibertat provisional després de passar davant del jutjat. La policia subratlla que desmantellar plantacions com aquestes evita el risc d'incendi forestal; precisament, agreujat per la situació de sequera actual.

L'avís de l'existència de la plantació el va donar un boletaire, que dimecres va anar a la Policia Local de Vidreres. Allà, els va explicar que entre les urbanitzacions de Terrafortuna i Puigventós, enmig d'una gran zona boscosa, hi podria haver un cultiu de marihuana.

La policia, al seu torn, va alertar els Mossos d'Esquadra. La investigació va permetre localitzar la plantació, que estava ben amagada dins del bosc. Només s'hi accedia a través d'un sender que passava per sota de les línies elèctriques i per corriols estrets.

A primera hora d'ahir, els mossos van fer un operatiu per desmantellar la plantació. Hi van participar tant agents de la unitat d'investigació com de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO).

Campament al bosc

L'operatiu es va fer a peu, avançant per una zona forestal fins a arribar a la zona on hi havia el cultiu il·legal. Allà, els mossos van sorprendre els tres detinguts, tots ells responsables de la plantació, mentre cuinaven i dormien. Es van trobar 660 plantes de marihuana d'un metre i mig d'alçada, algunes en avançat estat de floració.

Els tres detinguts havien muntat tot un campament al mig del bosc. Hi havia bombones de butà, un fogonet, menjar, matalassos i eines de cultiu (com rasclets, pales, xerracs, tallants, etc.). Just al costat, es va trobar una piscina de plàstic plena d'aigua amb una mànega que anava fins a una riera propera que utilitzaven per abastir-se.

Els tres homes, a qui s'acusa d'un delicte contra la salut pública, van passar ahir mateix a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners. Van quedar en llibertat provisional.

Segons subratllen els mossos, desmantellar aquesta mena de plantacions ajuda a evitar el risc d'incendi forestal. "L'alerta per l'alt nivell de risc d'incendi, sumat a la desforestació que van fer per poder conrear la plantació i que generen gran acumulació de restes vegetals, representen un gran perill", diu la policia. I conclou: "A més, a això s'hi afegeix que els responsables d'aquestes plantacions viuen i cuinen enmig del bosc amb fogons".