El sindicat Metges de Catalunya (MC) alerta que els serveis sanitaris de l’Hospital Comarcal de la Selva, a Blanes, s’estan deteriorant progressivament per la retallada contínua de recursos assistencials, la més recent la supressió del cirurgià de guàrdia les 24 hores de tots els caps de setmana i dies festius que obliga a derivar els pacients d’urgència a l’hospital Comarcal Sant Jaume de Calella o a l’hospital Josep Trueta de Girona.

A banda d’això, el sindicat ha pogut saber que la direcció del centre ha sondejat recentment els equips mèdics adjunts de guàrdia per la possibilitat que, a partir de 2023, el personal del Servei d’Anestesiologia d’Urgències passi a estar localitzable en horari nocturn –de 20.00 a 8.00 –, però els professionals han rebutjat la proposta, ja que entenen que es podria posar en risc la qualitat de l’assistència i la rapidesa de l’atenció.

Segons exposa el sindicat, l’inici de les retallades de serveis es remunta al 2011, quan la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, entitat que gestiona els hospitals de Blanes i Calella, amb el consentiment del Servei Català de la Salut (CatSalut), va prendre la decisió de tancar el Servei d’Obstetrícia i Ginecologia i traslladar-lo al centre hospitalari de Calella, de manera que les dones de Tossa, Blanes i Lloret de Mar que es posen de part o han de ser ateses per una urgència ginecològica han de fer més quilòmetres. Llavors, l’hospital Comarcal de la Selva atenia més de 700 parts anuals. Posteriorment, la corporació va acordar al 2016 suprimir el Servei de Cirurgia General i Digestiva del centre, i deixar només operativa l’atenció urgent diürna d’aquesta especialitat.

El sindicat considera que totes aquestes accions “afebleixen” l’atenció sanitària de l’hospital blanenc, en una de les zones més poblades i turístiques de les comarques gironines. En aquest sentit, assenyala que no es poden “menystenir” les necessitats reals de la població, amb l’excusa d’una crisi sanitària provocada per l’escassetat de recursos. “Ens cal més pressupost en salut, més personal i millors condicions laborals per evitar el desmantellament dels serveis sanitaris en general i de l’Hospital Comarcal de la Selva en particular”, afirma el sindicat.