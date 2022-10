El Comitè de Peticions del Parlament Europeu ha respost a la Plataforma NO a la MAT en relació a la petició que va fer al juny demanant que s’investiguessin els «incompliments» de l’Estat amb el ramal de 400 kV a Riudarenes. L’ens els ha comunicat que admet la denúncia perquè l’afer s’inclou en l’àmbit d’activitats de la Unió Europea i demana a la Comissió Europea que engegui un investigació sobre diversos aspectes a partir de la documentació presentada. A la vegada, els informa que remet també la informació al Comitè de Medi Ambient, Salut Pública i Seguretat Alimentària del Parlament Europeu per incloure-la en la seva agenda de debat.

La plataforma va presentar dos escrits davant el Parlament Europeu i la Comissió Europea on alertava que el projecte incompleix directives comunitàries, i on també recordava que l’executiu estatal ha «desoït» la Proposició No de Llei (PNL) aprovada el 2016 en què el Congrés instava la Moncloa a aturar «immediatament» el ramal aeri de 17 quilòmetres pel mig de les Guilleries. L’últim episodi que els va dur a denunciar la situació a nivell internacional va ser la decisió del Ministeri d’incloure tant el ramal com la subestació a la planificació energètica 2022-2026. Un any abans, però, set eurodiputats catalans (PSC,ERC, Junts, i en Comú podem) van tornar a enviar una carta a la comissaria d’Energia, Kadri Simson, reclamant-li que el ramal es derogués perquè era «innecessari».

NO a la MAT Selva, la plataforma creada per lluitar contra el ramal, celebra la notícia i assegura que ara s’inicia un «camí» des d’instàncies europees que «servirà per fer evidents els incompliments» i evidenciar que no és «necessari». Des de l’entitat apunten que la notícia «arriba en un moment de màxima unitat de tots els agents implicats dient que és un projecte innecessari, injustificat i obsolet, a banda de la seva gran afectació mediambiental».