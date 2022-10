La política blanenca no para d’encadenar nous episodis. Ahir, el recompte de regidors no adscrits va sumar una figura més, Rosa Aladern, que s’ha sumat als moviments de Mario Ros, Sergio Atalaya i José Antonio Morcillo. El moviment d’Aladern ha sigut l’últim d’un seguit de capítols que va començar a l’agost, quan l’alcalde, Àngel Canosa (ERC), la va expulsar unilateralment de l’àrea d’Urbanisme. Aquest fet va desencadenar un trencament de govern amb els seus socis, Blanes En Comú-Podem, que va anunciar que passava a l’oposició. Canosa va anar més enllà i va portar un informe, que no s’ha fet públic, que qüestionava les actuacions d’Aladern en el marc de l’àrea d’Urbanisme a fiscalia. Tot seguit, Aladern va respondre portant a fiscalia una denúncia per assetjament laboral, injúries i prevaricació contra Canosa.

Si encara no s’han perdut, no s’aturin. Seguidament, els comuns van emetre un comunicat demanant la «desjudicialització de la política». En un escrit, la formació instava al govern blanenc a buscar «diàleg». I encara més: aquest dimarts, Aladern anunciava que abandonava la formació morada i passava a ser regidora no adscrita. Durant el ple, el portaveu dels comuns, Jordi Urgell, va demanar a Aladern que renunciés a l’acta de regidora: «No entenem ni compartim la decisió d’Aladern. Especialment, després que el grup li va fer costat en un moment difícil que va implicar trencar l’equip de govern. Volem demanar a la Rosa que deixi l’acta de regidora. Per respecte a la nostra militància». Aladern va respondre: «He complert amb la tasca que se m’ha encadenat, però les diferències amb els companys m’ha fet prendre aquesta decisió. He estat atacada directament i retinc l’acte de regidora per a una major defensa fins a les darreres instàncies».