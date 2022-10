L’Ajuntament de Blanes ha aprovat una moció per recordar les víctimes de la Guerra Civil. La moció, presentada pel Partit Socialista, va ser recolzada per unanimitat per tots els edils del plenari. Pepa Celaya, la portaveu socialista, es va emocionar durant la lectura de la mateixa en recordar la desaparició de familiars, víctimes del franquisme, que mai han localitzat. L’adhesió implica a la commemoració anual del 31 d’octubre com a «Dia del Record i Homenatge a totes les Víctimes del cop d’estat militar, la Guerra Civil i la Dictadura». També van prosperar per unanimitat 4 propostes més. La primera és pel dret a ingressos per a una vida digna als pobles i ciutats; la segona per a l’assignació del 25% del pressupost autonòmic de salut a l’atenció primària; i la tercera de suport a les dones iranianes, així com lamentar i condemnar l’assassinat de la jove iraniana d’origen kurd Masha Amini, empresonada i posteriorment assassinada per la policia moral iraniana sota el pretext de no portar el vel ben col·locat. Per últim, la cinquena moció, que també va prosperar amb el suport de tothom, la va presentar el regidor no adscrit Mario Ros, amb el recolzament del BECP i del regidor no adscrit José Morcillo. La proposta és per a la realització i execució d’un projecte global pel complex social situat al carrer Vila de Lloret, els pisos dels mestres de l’antiga Escola Carles Faust.