Centenars de persones han visitat des de divendres les parades de la Fira de Tardor de Blanes, que enguany ha arribat a la seva quarta edició i avui tancarà després de dos dies en marxa.

L’esdeveniment està instal·lat al passeig de Dintre i avui es podrà visitar des de les 11 fins a les 9 de la nit. Es tracta d’una de les activitats que el municipi recupera després de dos anys de pandèmia, ja que l’última edició es va celebrar el 2019. En un comunicat, l’Ajuntament ha anunciat que durant els dos primers dies la Fira ha tingut una molt bona recepció i s’espera que enguany es repeteixi «l’èxit» d’anteriors edicions.

La Fira compta amb una vintena de parades de productes artesans, des de formatges i embotits fins a objectes de regals i figuretes del pessebre. Enguany la principal novetat serà una xocolatada popular que s’oferirà avui a partir de les set del vespre al recinte de la Fira, davant l’Ajuntament. Un any més hi haurà diversos personatges que voltaran per les parades durant tot el dia, com el Drac Serafí, en Carapan, el Follet Blanc i en Llimillum.

D’altra banda, els carrers del municipi i el mateix edifici consistorial han estat engalanats per l’esdeveniment per part dels alumnes de les escoles de Blanes. Concretament, hi han col·laborat l’Escola d’Educació Especial Ventijol i les escoles Carles Faust, Cor de Maria, Mossèn Joan Batlle i Pinya de Rosa.