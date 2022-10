Pedro Sequera es defineix com un home de mar. Nascut a Blanes, els seus pares li van traslladar l’amor per la natura i amb 26 anys va decidir emprendre una aventura per descobrir la immensitat i la bellesa d’allò que més li agrada: la Costa Brava. «Em va motivar l’aventura de dir: agafo el meu caiac i em poso a prova al mar», explica Sequera per telèfon.

El jove, que recorda que la primera vegada que va provar un caiac va ser en el marc d’una activitat escolar, es va enamorar tant de l’esport que precisament s’ha dedicat a posar-lo en pràctica a les escoles. «Treballo en una empresa on fem immersions lingüístiques a través de l’esport per a escoles i a l’estiu faig de guia de caiac a cala Llevador, a Tossa», explica.

«Vaig estudiar l’últim nivell de caiac de Mar (tècnic esportiu de nivell dos de caiac de Mar) a Llançà. Quan vaig acabar vaig decidir travessar la Costa Brava i vaig estar cinc mesos analitzant mapes i meteorologia. Aquest mes d’octubre vaig decidir sortir i vaig recorrer la costa brava, sol, de punta a punta i fent bivac a les platges per descansar». I així va ser com el 14 d’octubre va sortir des de Sa Palomera, a Blanes, i va emprendre la ruta marítima fins a la frontera amb França, Cerbera. En total, deu dies de recorregut que s’havia passat setmanes estudiant: «Tenia previst fer uns 25 quilòmetres al dia de costa i bé, em vaig programar això i al migdia parava a menjar i feia nit a les cales que vaig escollir. I depenent del dia feia unes 4 o 6 hores a l’aigua. Això anava en funció dels trams, perquè n’hi ha que són llocs més rectes d’altres on hi ha cales molt boniques i aleshores anava més a prop per recórrer les passes i les coves», rememora. El trajecte el va dur per infinitats de racons del litoral gironí, un recorregut que anava documentant a través de les xarxes socials al seu perfil d’Instagram (@pedroo_sequera).

Connectar amb el mar

En total, deu etapes de recorregut que li van permetre veure la Costa Brava des d’una nova perspectiva. I, sobretot, connectar amb el mar. «Sóc de Blanes de tota la vida i he vist moltes cales, però ara he vist cada mil·límetre de la costa i m’he adonat que hi ha llocs que no havia vist mai i ni tan sols n’havia vist fotos. Això ha sigut una descoberta molt guai», exposa Sequera. El caiaquista afegeix que «crec que és bo que t’hagis de moure per conèixer aquests llocs. També el que ho fa bonic és que no sigui com s’Agaró, que està ple de gent, sinó que vas descobrint racons on no hi ha pràcticament ningú».

Sequeira explica que la logística va ser possible gràcies als seus familiars i també ha usat localitzadors GPS per poder ser ubicat amb facilitat i coordinar les etapes. Tot i la solitud del repte, deu etapes en solitari i davant la immensitat del mar, afirma que repetiria la gesta i no descarta una nova aventura: «He trobat a faltar la companyia humana en part, però també estava amb mi mateix i al final també volia desconnectar de la societat i de la vida. I normalment a les platges et veia amb tota la parafernàlia i et preguntaven on vas i això m’ha permès conèixer gent molt interessant», conclou.