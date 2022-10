La població de Santa Coloma de Farners implantarà el nou sistema de recollida porta a porta el proper dimarts 15 de novembre. Per aquest motiu, durant aquestes darreres quatre setmanes s’ha organitzat el repartiment de contenidors en diversos dies i en diferents franges horàries per poder donar resposta a tots els veïns i veïnes de la població. Les deixalles es separaran segons si són orgànica, resta, envasos, paper o vidre. Per la recollida d’aquest últim es mantindran els contenidors al carrer.

El dilluns dia 14 de novembre la campanya arribarà al seu punt àlgid amb l’inici de la retirada dels contenidors del carrer, que finalitzarà el dimarts 15 de novembre per donar temps a la població a adaptar-se al nou sistema. Des de finals del mes de setembre i durant tot el mes d’octubre, s’està duent a terme la campanya de comunicació a tota la població: disseminats, Santa Coloma Residencial i nucli urbà de la població, amb la bustiada generalitzada a totes les llars que les ha convocat a les sessions de repartiment dels kits de reciclatge. D’aquesta manera es divideixen les prop de 5.000 llars comptabilitzades a Santa Coloma de Farners en 4 grups que podran accedir a 5 sessions de repartiment distribuïdes en diferents franges horàries. El lloc de repartiment habitual és el pavelló municipal Els Saioners. Per la seva banda, els habitatges de Santa Coloma Residencial estan convocats a la seu social de la urbanització i disposen de 6 sessions de repartiment distribuïdes entre el 15 d’octubre al 19 de novembre. A Santa Coloma Residencial la retirada contenidors i inici del servei és el dia 24 de novembre. Al mateix temps, la campanya es reforçarà amb una bustiada i cartells repartits a diferents punts de la població per avisar als usuaris de la desaparició dels contenidors, que anirà a càrrec de l’empresa NORA SA. La campanya culminarà el mateix 14 de novembre amb una cercavila per celebrar la retirada de contenidors a la qual hi assistiran diverses autoritats locals i el director de l’Agència de Residus, Isaac Paraire.