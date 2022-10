El municipi de Lloret de Mar (Selva) podria tenir 68 habitatges de nova construcció per a lloguer social en els propers quatre anys. Així ho apunta una proposta que aquest dilluns s'aprovarà en el plenari. El govern local portarà a aprovació un conveni amb l'Incasòl i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya perquè construeixin i gestionin els pisos de protecció oficial. El conveni consisteix a cedir a l'Incasòl un terreny de propietat municipal que es troba a l'avinguda de la Vila de Blanes. El document també dona un termini de quatre anys perquè els organismes de la Generalitat hi edifiquin els 68 habitatges que s'hauran de destinar a lloguer a un preu accessible. Un 25% dels pisos es guardaran per a joves menors de 35 anys.

El plenari d'aquest dilluns 31 d'octubre de Lloret de Mar aprovarà, previsiblement, la proposta de conveni entre l'ajuntament i l'Incasòl i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per cedir una parcel·la municipal a l'Institut Català del Sòl. El motiu de la cessió és la construcció de 68 pisos de protecció oficial en règim de lloguer que es compromet a construir aquest organisme de la Generalitat en els propers quatre anys. La regidora de l'Oficina de l'Habitatge de Lloret de Mar, Jennifer Pérez, ha explicat que aquests pisos estaran situats a l'avinguda de la Vila de Blanes de Lloret de Mar. Una vegada el plenari doni el vistiplau al conveni, l'Incasòl tindrà «un termini de quatre anys» per construir el bloc de pisos i «entregar les claus». A partir d'aquí, el consistori i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya marcaran «els criteris» per accedir als nous habitatges de lloguer social. Quan s'hagin tancat aquests requisits, s'obrirà «una convocatòria expressa» per accedir a la nova promoció. Quan es donin els pisos, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya serà l'encarregada de la gestió d'aquests pisos. Jennifer Pérez ha recordat que el 25% dels pisos que es construeixin seran per a «joves menors de 35 anys» i un altre 25% serà per a «contingències especials» com ara dones que han patit maltractaments, persones majors de 65 anys o famílies monoparentals.