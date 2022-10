L'Ajuntament de Vidreres ha obert les sol·licituds per apuntar-se a la primera comunitat energètica del municipi. Per fer-ho, caldrà que els veïns interessats omplin un formulari a la pàgina web de l'ajuntament abans del 17 de novembre. A través d'una quota anual, els membres de la comunitat energètica podran consumir l'energia que produeixin les plaques solars, sense haver de fer cap instal·lació a les seves llars. Es calcula que els membres de la comunitat podrien reduir un 30% l'energia que es consumeix a dia d'avui. Les plaques s'instal·laran al terrat del pavelló municipal i es preveu que puguin subministrar energia a vuit habitatges i dos comerços que no estiguin més lluny d'un quilòmetre.

Vidreres camina per construir la primera comunitat energètica del municipi i ja ha obert el procés de sol·licituds, que estarà obert fins el 17 de novembre. L'alcalde del municipi, Jordi Camps, ha recordat la "situació abusiva" en els preus de la llum i per això ha animat als habitants a participar en la transició cap a un model d'energia sostenible. Per fer-ho, els veïns que visquin a menys d'un quilòmetre del pavelló esportiu de Vidreres poden apuntar-se per formar part de la comunitat energètica. El regidor responsable de l'àrea, Enric Gual, confia en què la iniciativa sigui "una experiència positiva" i que ben aviat hi hagi vuit cases i dos comerços que començaran a rebre l'energia que produeixen les plaques solars del pavelló. L'ús d'aquesta energia també suposarà avantatges econòmics pels veïns que s'hi adhereixin. El sistema aplica descomptes en la factura de la llum en funció de la potència que es contracti. Això podria suposar un estalvi del 30% de l'energia que es consumeix. Per contra, els membres de la comunitat hauran de pagar una quota anual, que es fixarà depenent de l'energia que es decideixi contractar a la comunitat.