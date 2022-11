Denunciat el conductor que va xocar contra la casa de Sils

Els ocupants del vehicle que es va encastar el diumenge el matí contra una casa de les Mallorquines a Sils van fugir després de l’accident, que va causar nombrosos danys a l’habitatge. Arran de l’incident, la Policia Local de Sils es va posar a investigar i poc després dels fets, va poder localitzar al conductor del cotxe, de la marca Audi.

Aquest va acabar denunciat per un delicte contra la seguretat viària. L’accident de trànsit va tenir lloc quan faltaven 20 minuts per les sis del matí i segons les primeres indagacions, el conductor hauria perdut el control. La investigació policial continua oberta i fins que l’habitatge no estigui assegurat, no es podrà retirar el vehicle sinistrat. La policia té balisada la zona per evitar incidents.