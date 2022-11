L’Ajuntament de Lloret de Mar està tornant a instal·lar tots els bancs del passeig marítim, segons va avançar l’emissora local, Nova Ràdio Lloret. Aquest equipament ha estat malmès o fins i tot, amb tanques provisionals en algunes zones durant gairebé dos anys perquè alguns bancs van quedar trencats o, fins i tot, van arribar a desaparèixer a causa del temporal «Gloria», el fort temporal que va creuar Catalunya entre el 20 i el 23 de gener de 2020 causant nombrosos desperfectes en tot el litoral català. En el cas de Lloret de Mar, el mar es va menjar diversos trams de platja i va arribar a malmetre els vorals del passeig, els bancs i va causar algunes petites inundacions.

El regidor d’Urbanisme, Albert Robert, va exposar en declaracions a l’emissora local que han tardat a poder-los tornar a col·locar perquè són bancs elaborats exclusivament per al municipi: «Són uns bancs que estan fets i dissenyats exclusivament per aquí Lloret i, per tant, el procés per tornar-ne a tenir no ha estat fàcil, però ara ja els tenim tots i s’estan col·locant». La previsió municipal és que els bancs estiguin col·locats en el termini màxim de quatre setmanes.

D’altra banda, l’Ajuntament ha començat les tasques de manteniment de les voreres d’arreu del municipi. En aquest sentit, s’estan canviant els panots malmesos. Tal com ha explicat el regidor, els treballs han començat a Fenals, però s’aniran duent a terme a tots els barris del municipi. El cost total és de 500.000 euros.