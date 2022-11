La cinquena edició de la Marxa pels Valents es durà a terme el 12 de febrer. La marxa és una marxa solidària que va iniciar-se el 2019 per recaptar fons per a la construcció del Sant Joan de Déu Pediatric Cancer Center i posteriorment per a la investigació del càncer infantil. La iniciativa, impulsada per la Policia Local de Caldes, va recaptar 4.350 euros el 2019, 8.510,13 euros al 2020 i 3.100 euros al 2021 en la seva edició virtual. En l’edició passada van recaptar-se 11.050 euros i s’espera, enguany, superar la xifra tant de diners recaptats com d’inscrits.

L’any passat es va batre el rècord de persones inscrites amb un total de 1.192 participants. Aquest any es proposen de nou dues opcions de recorregut, una de sis quilòmetres i una de nou. El cost de la inscripció és de 13 euros amb esmorzar inclòs. També hi ha l’opció de participar en la iniciativa mitjançant el donatiu.