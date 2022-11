El portaveu de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Blanes, Cristhian Ortiz, ha anunciat la seva intenció de forçar la convocatòria d’un ple extraordinari perquè l’alcalde expliqui les negociacions que ha mantingut per aixecar un tanatori en la zona del Pla Parcial Costa Brava. «Buscaré els suports necessaris perquè doni públicament explicacions a tots els veïns de Blanes», va precisar Ortiz. Durant l’últim ple municipal, el regidor liberal va recordar que el mes de juliol la formació taronja va presentar una proposta, aprovada per tot el plenari, per a la creació d’una comissió de transparència en la qual estiguessin representats tots els partits polítics i se celebrés una audiència pública perquè el govern expliqués a la ciutadania en quina fase de negociació estava la ubicació del tanatori. «Des de juliol ningú ha dit res, no sabem quins interessos hi ha perquè l’alcalde no vulgui explicar res», va subratllar Ortiz.