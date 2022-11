L’aparcament municipal de Sa Caleta de Lloret passa a ser zona verda. Això serà fora de la temporada alta, és a dir, a partir del març, l’aparcament tornarà a ser un aparcament controlat de rotació amb barrera, segons va avançar l’emissora municipal, Nova Ràdio Lloret. El regidor de Mobilitat, Cristian Fernández, va explicar en declaracions a l’emissora local que fins ara no es garantia la rotació de vehicles durant els mesos que el pàrquing estava obert a tothom. Per això han volgut crear un nou espai de zona verda no exclusiva, que permetrà als veïns aparcar gratuïtament fins a un màxim de 48 hores seguides, mentre que la resta hauran de pagar la tarifa de zona verda. D’aquesta manera, s’evitarà que la zona es converteixi en un cementiri de cotxes. Mentre estigui activada la zona verda, el funcionament serà el mateix que la resta de places de zona verda del municipi, excepte la del nucli antic, d’ús exclusiu per a veïns.