El judici pel cas de violació a Blanes que es va suspendre fins que la llei del 'només sí és sí' fos vigent, ha quedat vist per a sentència. L'Audiència de Girona va començar a jutjar l'acusat el 20 d'octubre i l'ha reprès aquest divendres amb les declaracions dels forenses. Fiscalia i acusació particular han elevat a definitives les seves conclusions i l'acusat s'enfronta a uns 13 anys de presó pels delictes de violació amb agreujant de parentiu i per maltractament en l'àmbit de la violència sobre la dona i vexacions injustes. Durant la seva intervenció, el fiscal ha demanat a la sala que apliqui el codi penal anterior a la llei perquè considera que seria més beneficiós per a l'acusat.

El judici per aquest cas de violació que es remunta al 2018 va arribar a l'Audiència el mes de setembre, però la defensa va demanar posposar-lo per esperar al fet que entrés en vigor la nova llei perquè un dels canvis podia suposar una condemna més baixa per al processat. En concret, recull que la condemna mínima en els casos de violació passa de 6 a 4 anys –la màxima es manté en 12-. Com que hi havia la possibilitat que les parts arribessin a un acord, a través del qual l'acusat reconeixeria els fets, el tribunal de la Secció Quarta va decidir suspendre'l. Ni fiscalia ni acusació s'hi van oposar.

El 20 d'octubre s'havia de celebrar la conformitat, però, finalment, es va acabar celebrant el judici, amb la declaració de l'acusat i la víctima. Aquest divendres ho han fet els forenses que no s'havien citat per la previsió de conformitat. També s'hi ha llegit els informes de les parts i les conclusions definitives on les parts han mantingut les seves peticions. El fiscal ha dit que considerava provada la violació i que també quedava corroborat que l'acusat i la víctima eren parella, amb la qual cosa s'hi suma un agreujant de parentiu.

La fiscalia li demana 13 anys de presó per violació i per maltractament en l'àmbit de la violència sobre la dona i vexacions injustes. D'aquesta pena, tant el fiscal com l'acusació particular demanen 12 anys pel delicte de violació. Les acusacions també demanen que el processat no es pugui acostar a menys de 500 metres de la víctima durant 23 anys i, en concepte de responsabilitat civil, el fiscal demana que l'acusat indemnitzi la noia amb 10.245 euros.

Durant la seva intervenció, a més, ha demanat a la sala que li apliqui el codi penal anterior a la llei perquè considera que seria més beneficiós per al processat. En aquest sentit, l'anterior codi contemplava una forquilla de 6 a 12 anys en casos de violació, amb penes més elevades –de 9 a 12 anys- en casos més greus. La nova llei rebaixa la pena mínima per violació, però, en canvi, contempla penes més elevades per a l'agreujant de parentesc i eleva les condemnes, que poden anar dels 7 als 15 anys de presó.

La defensa n'ha demanat l'absolució i, en cas de condemna, ha sol·licitat que se li apliquin els atenuants de reparació de dany i dilacions indegudes perquè el cas ha tardat quatre anys a arribar a judici. El cas, que ha quedat vist per sentència, va tenir lloc el 24 de gener del 2018 al pis de la víctima, a Blanes. Fiscalia i acusació sostenen que ella i el processat, un home romanès, havien mantingut una relació. Aquella nit, els dos es van discutir. Segons el relat de les acusacions, el processat la va fer caure al llit i s'hi va tombar al damunt, agafant-la pels canells.

Després, la va llançar per terra, la va insultar i va acabar violant-la mentre ella plorava. Durant, la seva declaració, però, el processat va negar els fets i va assegurar que aquella nit ni tan sols va anar al pis. Durant la sessió d'aquest divendres, els forenses han respost a les preguntes de la defensa –el fiscal hi ha renunciat- i han explicat que la víctima presentava ferides compatibles amb cops o una caiguda i que, tot i que no tenia lesions als genitals, «la gran majoria d'agressions sexuals en adults no deixen lesions» en aquesta zona.