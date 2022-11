L’oposició de Tossa acusa el govern de «malgastar» el romanent de tresoreria

L’oposició del govern a Tossa de Mar, formada íntegrament per Tossa Unida (TU), acusa el govern tripartit d’ERC, Junts i Endavant de «malgastar» el romanent de tresoreria. La formació ho fa després que en el darrer ple, celebrat la setmana passada, l’Ajuntament aprovés una modificació de crèdit d’1.054.892 euros per al finançament de diverses partides. Entre d’altres, la modificació respon a diverses actuacions, com ara: la compra de càmeres individuals per al cos de policia local, l’enllumenat del carrer Claudi Gir, els llums i leds de la piscina municipal, el canvi del sostre del vestuari de la piscina municipal, la reparació del mòdul de socorrisme de la Mar Menuda, etcètera.

Increment de la despesa

El govern argumenta que són partides ordinàries que han quedat per sobre de la previsió inicial i, per aquest motiu, apunten que ha calgut realitzar una modificació de pressupost per ajustar i adaptar els balanços a les despeses i exigències que l’ajuntament ha hagut de fer front durant els deu mesos que es porten d’any.

Els conceptes són diversos i no s’han especificat. Entre ells, l’ajuntament parla de «modificacions que afecten Serveis Socials i Àrea de Benestar, en col·laboració amb el Consell Comarcal, millores en neteja viària, millores en el circuit d’aigua regenerada, instal·lació elèctrica de la Casa de Cultura, millores en equipaments esportius, en el mòdul de socorrisme, o tot un seguit d’actuacions entre les àrees de Festes, Cultura o Turisme per dinamitzar la vila i fer promoció turística», tot i que no n’ha precisat els conceptes.

Finalment, el consistori també destaca que ha hagut de fer front a la forta pujada de preus de carburants i energia, fet que ha incrementat la despesa prevista.