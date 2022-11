El Balneari Vichy Catalan a Caldes de Malavella va acollir dijous a la tarda la presentació de la nova edició de la Marxa Pels Valents. La cursa, que arriba a la seva cinquena edició, segueix recaptant fons per la investigació del càncer infantil. En l’acte hi van assistir l’alcalde, Salvador Balliu, el sotsinspector en cap Xavier Muñoz, el conseller delegat de Vichy Catalan, Joan Renart, així com en Marc i la seva família. En Marc és un noi de 7 anys que s’està tractant actualment en tractament.

La V Marxa pels Valents es farà el proper 12 de febrer. La iniciativa, impulsada per la Policia Local de Caldes, va recaptar 4.350 euros al 2019, 8.510,13 euros al 2020 i 3.100 euros al 2021 en la seva edició virtual. En l’edició passada van recaptar-se 11.050 euros i s’espera, enguany, superar la xifra tant de diners recaptats com d’inscrits. L’any passat es va batre el rècord de persones inscrites amb un total de 1.192 participants. L’objectiu d’aquesta edició és arribar als 1201 inscrits. Aquest any hi ha una ruta nova que passa per un lloc emblemàtic del municipi, St. Maurici, amb dues opcions de recorregut, una de sis i una de deu quilòmetres. El cost de la inscripció és de 13 euros amb esmorzar inclòs. També hi ha l’opció de participar en la iniciativa mitjançant el Donatiu Solidari, amb un cost de 10 euros. Fins al moment ja s’han recaptat més de 100.000 euros només a Caldes de Malavella. En total, amb la campanya #PelsValents estesa a diferents cossos a tot Catalunya i l’Estat.