El judici pel cas de violació a Blanes que es va suspendre fins que la llei del «només sí és sí» fos vigent ha quedat vist per a sentència. L’Audiència de Girona va començar a jutjar l’acusat el 20 d’octubre i el va reprendre ahir amb les declaracions dels forenses. Fiscalia i acusació particular han elevat a definitives les seves conclusions i l’acusat s’enfronta a 13 anys de presó pels delictes de violació amb agreujant de parentiu i per maltractament en l’àmbit de la violència sobre la dona i vexacions injustes. Durant la seva intervenció, el fiscal va demanar a la sala que apliqui el codi penal anterior a la llei perquè considera que seria més beneficiós per a l’acusat.

El judici per aquest cas de violació que es remunta al 2018 va arribar a l’Audiència el mes de setembre però la defensa va demanar posposar-lo per esperar a que entrés en vigor la nova llei perquè un dels canvis podia suposar una condemna més baixa per al processat. En concret, recull que la condemna mínima en els casos de violació passa de 6 a 4 anys –la màxima es manté en 12-. Com que hi havia la possibilitat que les parts arribessin a un acord, a través del qual l’acusat reconeixeria els fets, el tribunal de la Secció Quarta va decidir suspendre’l. Ni fiscalia ni acusació s’hi van oposar. El 20 d’octubre s’havia de celebrar la conformitat però, finalment, es va acabar celebrant el judici, amb la declaració de l’acusat i la víctima. Ahir van declarar els forenses que no s’havien citat per la previsió de conformitat. La fiscalia li demana 13 anys de presó violació i per maltractament en l’àmbit de la violència.