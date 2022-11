Aquest cap de setmana, el municipi selvatà d’Arbúcies s’ha submergit en la 38a edició de la Festa del Flabiol, així com en la Fira de la Tardor del Montseny. En el marc de les nombroses activitats que s’hi celebren, la festa compta amb un mercat d’artesans de productes de tardor i del Montseny, que enguany comptarà amb prop de 90 parades i amb més productors locals i de proximitat respecte a les edicions anteriors. Per als més petits, s’han organitzat diferents activitats i tallers, com ara l’espai de pintar cares, de joc i creació; els jocs gegants de fusta, les passejades amb poni, el circuit de cotxes elèctrics, el taller de modelatge de fang, un taller demostratiu de fusta i el taller de fer castells Enfaixa’t amb la Colla Castellera del Baix Montseny.