Amb el nom de «Tossa Ara!», una nova agrupació d’electors té previst presentar-se a Tossa de Mar a les pròximes municipals del mes de maig de 2023.

«Volem ser la llista més votada i, si no ho som, no farem alcalde ni alcaldessa a ningú, per entrar a govern. O alcaldessa o oposició». Així de contundent es va expressar Pilar Roura, impulsora del projecte que pretén situar a les persones en el centre de totes les decisions i actuacions que es preguin des de l’Ajuntament.

Per fer-ho possible, Roura ha explicat que cal la participació activa de molta gent que vulgui fer realitat aquest nou projecte de poble, desvinculat dels partits polítics tradicionals, i fer front als reptes de futur.