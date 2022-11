El passat dijous, 3 de novembre, Lloret de Mar va viure el XV Sopar de Dones Solidàries, promogut per la Fundació Climent Guitart a benefici de l’AECC-Catalunya contra el càncer Girona i el seu programa Molt x viure que, des del 1987, dona suport a les dones amb càncer de mama, per aconseguir millorar la seva qualitat de vida a través de l’atenció psicològica.

Enguany hi han participat més de 300 dones i s’ha aconseguit una recaptació de 13.523 €, la xifra més alta mai aconseguida abans. Entre les assistents hi havia l’exjugadora internacional del Barça Melanie Serrano, la nutricionista Montse Folch, la pianista Laura de Andrés, Sor Lucía Caram, les presentadores de televisió Ares Teixidó i Ruth Jiménez, l’actriu Ivana Miño i una nodrida representació de polítiques, encapçalades per la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda rural, Teresa Jordà, a banda de nombroses empresàries.

Aquest sopar solidari, de fet, han estat dos sopars, tots dos celebrats a l’Hotel Guitart Central Park Aqua Resort, de Lloret de Mar.

Un dels moments més emotius de l’acte va ser quan es va fer un minut de silenci per les víctimes de l’accident de globus aerostàtic de Turquia de mitjans d’octubre, en el qual van perdre la vida Dolors Masana i Maria Cristina Baltrons, veïnes de Lloret i assistents assídues d’aquest sopar.