La Policia Local de Lloret de Mar va clausurar el setembre un taller il·legal on es falsificaven objectes de marques de prestigi i també es creaven joguines d'imitació de productes de renom. En aquest local, ubicat al carrer del Molí hi havia també nombrós material per crear productes de marques reconegudes, tal com va avançar Diari de Girona.

Arran dels fets, els agents locals i la Policia Nacional s'han encarregat de desmantellar-lo i han arribat a comissar més de 90.000 articles falsificats. L'establiment també s'utilitzava com a punt de venda, com van comprovar els policies, ja que van trobar-hi molts albarans.

També han detingut el seu responsable. Un home de nacionalitat marroquina de 44 anys a qui acusen d'un delicte contra la propietat Industrial, per la producció, emmagatzematge i comercialització de productes que infringeixen la Llei de Marques i Propietat Industrial. El qual va quedar en llibertat després de passar a disposició judicial al jutjat de Blanes.

La investigació va començar després de l'actuació de Policia Local que va constatar que el local no comptava amb les corresponents llicències per desenvolupar cap activitat laboral.

Per part de Policia Nacional es van començar gestions per contactar amb algunes de les marques perjudicades, que van interposar les corresponents denúncies com a perjudicades

Després de les gestions van realitzar l'entrada al local que tenia dues estances: a la primera estança hi havia la zona de magatzem i hi havia les caixes que contenien els articles falsificats Entre aquests hi havia joguines, peluixos, tasses, entre altres.

A la segona zona de l'establiment és on hi havia la zona de muntatge. La policia destaca que tots els productes per muntar les joguines estava molt professionalitzat: tot en ordre i hi havia etiquetes, adhesius, caixes, xapes metàl·liques, entre altres. Tot classificat segons la marca falsificada.

Al registre es van trobar tres premses de transferència tèrmica per sublimar o transferir les imatges de les marques en tasses en blanc per a la seva posterior comercialització, de la mateixa manera que van localitzar encenedors i clauers “en blanc” amb la mateixa finalitat.

Punt de venda

A més, també hi havia una gran quantitat d'albarans on es reflectia el comprador, quantitat, tipus d'article i preu abonat per la venda, cosa que segons la policia, indicaria que el mateix local era utilitzat per la venda directa i punt de subministrament per a altres venedors.

D'altra banda, cal destacar que oltes de les joguines falsificades es componien de petites peces, les quals serien perilloses per a l'ús infanti, ja que estaven supeditats a cap control de qualitat.

Tots els efectes intervinguts van quedar precintats i dipositats al mateix establiment per ordre judicial. En total 90.013 productes falsificats, els quals vulnerarien els drets de propietat industrial.

La policia va detenir el responsable del taller, un home de nacionalitat marroquina de 44 anys. L'home va ser posat en llibertat després de declarar amb el jutge.