Una vegada més el Banc dels Aliments està preparant tot l’operatiu perquè es dugui a terme una nova edició del Gran Recapte 2022, que es durà a terme el 25 i 26 de novembre. També s’ampliarà al diumenge 27 a les localitats on els supermercats que participen a la campanya estiguin oberts aquest dia. Igual que ja es va fer l’any passat, la campanya serà de tipus mixt: tant presencialment com a través d’internet. La recollida física d’aliments amb presència de voluntaris i voluntàries als supermercats –tal com ja s’havia fet abans de la pandèmia-, així com donacions monetàries a les caixes de pagament dels supermercats. D’altra banda, des del 25 de novembre i fins el 25 de desembre també es podran fer donacions online mitjançant la web del Banc dels Aliments. Des del Banc dels Aliments s’està fent una crida perquè s’inscriguin voluntaris: se’n necessiten unes 3.000 persones a les comarques gironines. Són les dones i homes que se situen a l’entrada de les respectives botigues i establiments que participen en el Gran Recapte portant una armilla identificatitva i fan torns per cobrir les jornades en què es fa la recollida.