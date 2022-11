L'ajuntament de Sant Hilari aprova una pujada de taxes per a l'any 2023

L’Ajuntament de Sant Hilari ha apropat un increment generalitzat de les ordenances fiscals per al 2023. Des de l’oposició, ERC critica que la gesta suposa que Sant Hilari es converteix amb el «municipi amb les taxes més elevades de la demarcació de Girona», un títol que, segons la formació republicana "comparteix amb Torroella de Montgrí".

De fet, les taxes van haver de passar per ple dues vegades després que la formació republicana presentés al·legacions. «En el moment en el qual es va presentar el document de la proposta de les ordenances fiscals no es va incloure l’estudi econòmic, informe que és necessari per poder justificar la puja de les taxes», exposa el portaveu de la formació, Xavier Prat. L’edil afegeix que l’abstenció de la seva formació respon al desacord amb l’increment aprovat: «Continuem oposant-nos a aquesta pujada de taxes considerant que en un moment de màxima complexitat per les famílies i empreses i no és coherent aquesta pujada».

Impostos que augmenten

Entre les taxes que s’apugen, destaca la taxa del servei d’escombraries, la taxa del tancament de via pública en cas de mudança, l’ocupació perimetral de la via pel mercat setmanal, la taxa de clavegueram, la taxa dels nínxols dels cementiris, la taxa per a les activitats juridico-administratives o les taxes de llicències d’obres, entre d’altres.

Pel que fa a les escombraries, les noves tarifes estableixen unes tarifes de 156,07 euros anuals per habitatge; 573,54 euros anuals en el cas d’establiments hotelers o 1.692 euros anuals en el cas dels supermercats. Les llicències d’obres oscil·len entre els 94,50 i els 472,50 euros per a obres majors.

En el darrer plenari, l’alcalde Joan Ramon Veciana va tornar a explicar que considerava necessari i responsable aplicar una pujada de la taxa d’escombraries d’un 3% i per a la resta de taxes d’un 5%. En el ple d’octubre, des del govern, el regidor Jordi Rotllant va defensar que cada any s’intenten equiparar els increments de les taxes a l’increment de l’IPC anual. Enguany aquest IPC interanual se situa al voltant del 10%. «Des de l’equip de govern del PIG, hem actuat amb responsabilitat i no hem volgut carregar aquesta pujada a la ciutadania. Ara bé, conscients que cal continuar oferint els serveis, des del PIG hem proposat una pujada de l’IBI i de la taxa d’escombraries d’un valor del 3% i, per a la resta de taxes, del 5%», van explicar.

Des del PIG-que governa amb majoria abasoluta- recorden que hi ha ajuntaments que tendeixen a congelar els impostos com a primera mesura electoralista, ara que s’acosten les eleccions municipals. Segons la seva opinió, el govern de Sant Hilari actua «amb responsabilitat i proposa unes taxes que, governi qui governi a partir del pròxim mes de maig, permetran poder continuar oferint els serveis a la ciutadania. L’oposició, en canvi, va optar per fer un discurs populista i d’aquí a quatre dies reclamaran inversions aquí i allà».ns aquí i allà».