Lloret de Mar acollirà del 10 al 13 de novembre el Campus presencial de «Generació propòsit», un programa que promou la Fundació Princesa de Girona amb l’objectiu de formar a joves que volen generar un impacte social en els àmbits de la salut i qualitat de vida; sostenibilitat i Medi Ambient; Igualtat d’oportunitats; Educació; Tech for Good i Cultura.

En total, cinquanta joves de tot Espanya han estat seleccionats per participar en aquest campus presencial que inclourà tallers per entrenar habilitats de lideratge; conferències amb emprenedors socials com Maria Jammal – cofundadora de la ONG Humanity Crew i Premi FPdGi Internacional-, Arancha Martínez -fundadora de It Will Be i Premi FPdGi Social- o Mohamed El Amrani -Premi FPdGi Social 2014-; debats sobre reptes globals i geopolítica.