La Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS) ha posat en marxa el programa de Rehabilitació Cardíaca per a pacients de baix risc cardiovascular que han patit una síndrome coronària aguda, com són un infart agut de miocardi o una angina de pit, aquesta última es produeix quan hi ha una obstrucció d’una o més artèries coronàries que ocasiona un dolor opressiu. Aquest programa, que s’ha pogut engegar gràcies a la col·laboració de GICOR (Associació Gironina de Prevenció i Ajuda a les Malalties del Cor), el desplega un equip multidisciplinari format per professionals dels serveis de cardiologia, rehabilitació i fisioteràpia, infermeria i metges de la Unitat de Risc Vascular de l’Hospital de Calella.