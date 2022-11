La Festa Major d’hivern de Lloret arrenca aquest divendres amb el pregó de la periodista de la CNN M.Àngels Font. Resident a Atlanta des de fa més de 20 anys, Font pronunciarà el pregó a la sala d'exposicions de la Biblioteca a dos quarts de nou del vespre. Posteriorment es servirà la Sopa de l’Àvia a la plaça de Pere Torrent.

La programació de la festa ofereix un ampli ventall de propostes per a tots els públics amb obres de teatre com les comèdies Màster Xof a càrrec de Joan Pera i ¿Sí o no? amb Bruno Oro; la visita teatralitzada Marina, Camprodon i Arrieta i la visita guiada al Cementiri Modernista; per als més menuts, “El meu primer festival de cinema”, les “barraquetes” i “Canta, Baila sin Parar” concert tribut a Canta juegos; torneigs de petanca, escacs o la concorreguda cursa BTT de Corriols de l’àvia; corals, havaneres, ballada de country; el concert i ball de Festa Major a càrrec de l’Orquestra Selvatana i la missa solemne del dia 18 de novembre, dia del patró Sant Romà. Els plats forts musicals arriben amb la Nit Jove (Barraques) que portarà els grups Doctor Prats i Catarres i les actuacions d’artistes locals com Jana Torras i Marta Vendrell, Xavier Fornaguera, Tapeo Sound System i Vienna. El regidor de Festes, Cristian Fernández, ha explicat que “s’ha apostat per una programació festiva i àmplia en la qual, com sempre, s’ha tingut la col·laboració inestimable d’entitats i associacions”.

L’alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, i el regidor de Festes, Cristian Fernández, han presentat aquest divendres, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Lloret, el programa de la Festa Major d’hivern de Lloret, de Sant Romà, acompanyats per una vintena d’alumnes del batxillerat artístic i l’equip educatiu de l’Institut Ramon Coll i Rodés, que han participat en el concurs de disseny del cartell de Festa Major de Sant Romà d’enguany.

Durant l’acte de presentació s’ha revelat el cartell guanyador, creat per l’alumna del batxillerat artístic de l’Institut Ramon Coll i Rodés Harleen Kumar Kaur. En paraules seves: “he combinat atractius culturals de Lloret com l’església de Sant Romà, el Castell de Sant Joan o el monument de la Sardana amb elements festius”. El cartell s’ha convertit en la imatge de portada del programa de Festa Major, que ja es pot consultar al web Lloret.cat i a l’app Smart Lloret.

Dulsat, ha explicat que “l’any 2023 és un any important per Lloret ja que assumirà la Capital de la Cultura Catalana, que ara ja comença a tenir tot el seu protagonisme a través d’aquest programa de Festa Major, que ofereix propostes de tot tipus i per a tots els públics. L’objectiu és que tots i cadascun dels lloretencs hi trobi el seu espai i que el pugui compartir amb familiars i amics en un ambient distès, festiu i, com sempre, responsable”.